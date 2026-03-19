«Домовенок Кузя», танцы и «Крыша поехала»

В предпоследние выходные марта жители Новороссийска смогут посетить концерт кавер-группы, насладиться танцами народов мира и посмотреть новые фильмы с известными актерами в кинотеатрах. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».

Какой концерт посетить

21 марта в 20:00 в концерт-холле Familia в Новороссийске пройдет концерт кавер-группы Bombay. Группа выступит вместе с оркестром и замиксует рок с поп-музыкой.

Стоимость билета — 1900 руб. (18+)

22 марта в 17:00 в Новороссийском городском театре состоится концерт «Танцы и песни народов мира — дружба народов». В программе концерта русские, греческие и цыганские народные танцы, восточные танцы и испанское фламенко под аккомпанемент знакомых музыкальных композиций.

Стоимость билета — от 700 руб. (0+)

Какие спектакли посмотреть

20 марта в 13:00 в гортеатре пройдет музыкальный спектакль «Царевна-лягушка» в исполнении труппы Ставропольского театра драмы имени Лермонтова.

Стоимость билета — 500 руб. (0+)

20 марта в 19:00 в городском театре можно будет посетить комедийный спектакль «Крыша поехала» по мотивам пьесы Степана Лобозерова «Семейный портрет с посторонним». На сцене также выступят актеры Ставропольского драматического театра.

Стоимость билета — от 700 руб. (12+)

21 марта в 18:00 в гортеатре состоится спектакль «Пижама на шестерых, или Ужин по-французски». Это комедия с глубоким смыслом о человеческих отношениях, чувствах и мыслях.

Стоимость билета — от 700 руб. (18+)

Что посмотреть в кинотеатрах

В эти выходные новороссийцы смогут посмотреть на большом экране новые семейные ленты в жанре фэнтези, комедии и фильмы ужасов. В прокат вышло сразу несколько премьер.

«Домовенок Кузя 2» — продолжение истории о сказочном герое-домовом со звездами российского кинематографа в главных ролях. Жизнь Кузи изменится, когда в дом придет загадочная Тихоня. Чем это обернется — можно будет узнать уже в эти выходные.

Стоимость билета — от 300 руб. (6+)

19 марта состоится премьера фильма «Доктор Гаф» о ветеринаре с необычным даром. Главную роль сыграл Сергей Гармаш. По сюжету комедии, доктору Гафу будет необходимо спасти своих четвероногих друзей от бандитов.

Стоимость билета — от 300 руб. (12+)

На большом экране можно посмотреть «Лекарь 2: Наследие Авиценны». Фильм является продолжением сюжета о докторе из Персии Робе Коуле, который переезжает в Англию после гибели жены.

Стоимость билета — от 300 руб. (16+)

В кинотеатрах продолжается показ фильма «Сказка о царе Салтане» с Павлом Прилучным в главной роли. Интерпретация Сарика Андреасяна расскажет о любви, увековеченной в произведении Александра Пушкина.

Стоимость билета — от 100 руб. (6+)

