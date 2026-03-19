Сокращают по одежке

В Краснодарском крае в 2025 году было зарегистрировано 595 новых магазинов одежды и обуви против 687 магазинов годом ранее, сокращение составило около 13%, по информации «Контур.Фокус». Как считают эксперты, это отражает общероссийскую тенденцию консолидации рынка и перетока продаж на маркетплейсы и в интернет-магазины. Расширение присутствия брендов на цифровых платформах будет определять дальнейшее развитие рынка одежды и обуви в регионе.

На Кубани в 2025 году было зарегистрировано 595 новых магазинов одежды и обуви против 687 магазинов годом ранее, снижение составило порядка 13%, приводит данные «Контур.Фокус». Как считает заместитель генерального директора по коммерции службы доставки Dalli Екатерина Анциферова, это отражает общероссийскую тенденцию консолидации рынка и перетока продаж на маркетплейсы и в интернет-магазины.

По оценке платформы Pikadil.ru, в 2025 году средний чек в сегменте покупок для гардероба вырос на 8–12%, основные причины — удорожание логистики, сырья и импортных поставок, а также колебания курсов валют. При этом покупатели пытаются компенсировать рост цен за счет выгодных предложений. Доля покупок со скидками в регионе увеличилась, особенно в межсезонье и периоды глобальных распродаж.

«Также на конечный ценник оказывает влияние рост издержек на содержание торговых площадей и индексация заработных плат сотрудников в условиях кадрового дефицита. Производители и продавцы стараются сглаживать эти скачки за счет оптимизации внутренних процессов и пересмотра ассортиментных матриц»,— отмечает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Кырлан Марчел.

Как отмечает Екатерина Анциферова, по состоянию на начало 2026 года рынок розничной торговли одеждой и обувью на Кубани продолжает находиться в фазе структурной трансформации. По ее оценкам, при внешне сдержанной динамике офлайн-сегмента именно онлайн-канал остается ключевым драйвером роста. Сегмент одежды и обуви традиционно занимает в структуре e-commerce одну из крупнейших долей.

«В условиях высокой конкуренции и роста операционных затрат офлайн-ритейлу становится сложнее масштабироваться, тогда как онлайн-формат позволяет брендам работать на более широкую географию и эффективнее управлять ассортиментом»,— комментирует собеседница «Ъ-Кубань».

Заведующая кафедрой финансового и инвестиционного менеджмента Финансового университета при Правительстве РФ Юлия Грищенко увеличение числа пунктов выдачи заказов в регионах также назвала одним из факторов снижения спроса на одежду и обувь в розничных магазинах. По ее мнению, офлайн-магазины теряют трафик покупателей, которые предпочитают заказывать товары с доставкой в ближайший пункт выдачи.

Кроме того, в 2026 году вступили в силу масштабные налоговые изменения, которые негативно повлияли на сектор розничной торговли. «Повышение ставки НДС с 20 до 22% напрямую повлияло на рост конечной стоимости товаров. Низкомаржинальные розничные магазины, особенно в небольших городах Кубани, не смогут переложить возросшую налоговую нагрузку на покупателей без потери конкурентоспособности. Это приведет к сокращению рентабельности, закрытию части магазинов или уходу бизнеса в теневой сектор»,— комментирует Юлия Грищенко.

Как считает Екатерина Анциферова, спрос остается чувствительным к цене, и потребители все чаще выбирают онлайн-каналы, где легче сравнить предложения и воспользоваться акциями.

Сооснователь платформы покупок Pikadil.ru, эксперт в области e-com Павел Уфимцев считает, что спрос на покупку одежды и обуви в Краснодарском крае остается стабильным. Однако продолжает меняться модель потребления — покупки становятся более обдуманными и рациональными в связи со снижением покупательской способности аудитории. Это особенно заметно в сегменте верхней одежды и обуви — покупатели активнее интересуются более дорогими товарами в периоды акций и распродаж, а также вне сезона, отмечает эксперт. Предложение при этом сохраняется на высоком уровне: федеральные сети, локальные бренды и маркетплейсы активно конкурируют за аудиторию, а онлайн-площадки продолжают усиливать позиции, оттягивая часть трафика из офлайна.

«Снижение числа новых точек на 13% в 2025 году — закономерный результат высокой конкуренции и роста издержек. В 2026 году тенденция, вероятно, сохранится, но в более мягком формате. Рынок проходит стадию оптимизации: более слабые игроки уходят, а крупные делают ставку на омниканальность и сокращение нерентабельных площадей. Открытие новых магазинов возможно в туристических локациях и ТЦ с устойчивым трафиком, но без прежнего масштаба»,— комментирует господин Уфимцев.

Как отмечает Кырлан Марчел, рынок переходит от экстенсивного роста к глубокой работе с текущими форматами и повышению эффективности каждой торговой точки. Инвесторы стали более избирательными в выборе локаций и акцентируют внимание на рентабельности бизнеса.

С точки зрения насыщенности рынка Краснодарский край продолжает оставаться одним из крупнейших регионов по количеству торговых точек в категории одежды и обуви. По оценкам Павла Уфимцева, особенно это касается крупных городов: Сочи, Краснодара, Новороссийска. При этом в малых городах сохраняется потенциал для нишевых концепций и мультибрендовых форматов магазинов.

По оценкам Кырлана Марчела, насыщенность рынка в крупнейших городах региона, таких как Краснодар и Сочи, близка к предельным значениям. В этих локациях наблюдается высокая концентрация качественной торговой недвижимости и жесткая конкуренция за внимание покупателя. Однако малые города края и сельские территории все еще обладают потенциалом для расширения сетевого ритейла. Специфика региона заключается в сезонности спроса на побережье и стабильно высоком интересе к модным новинкам в административном центре, считает эксперт.

Именно онлайн сегодня формирует основной потенциал дальнейшего роста, убеждена Екатерина Анциферова. «Как курьерская служба, работающая в регионе и обслуживающая интернет-магазины и fashion-бренды, мы фиксируем устойчивое увеличение объема заказов в категории одежды и обуви. Эта тенденция видна и в активности продавцов: местные бренды и селлеры отмечают увеличение продаж на цифровых площадках, где рост товарооборота продавцов края за 10 месяцев 2025 года составил более 42% по сравнению с предыдущим годом».

К числу факторов, сдерживающих развитие сегмента, собеседница издания относит высокую конкуренцию со стороны маркетплейсов, рост операционных расходов и ценовую чувствительность аудитории.

«Высокая стоимость заемного капитала ограничивает возможности бизнеса по быстрой модернизации и расширению логистической инфраструктуры. К этому добавляется дефицит квалифицированного персонала и растущие расходы на аренду в наиболее проходимых точках. Важным вызовом остается усиление позиций маркетплейсов, которые забирают значительную долю трафика у традиционных магазинов. Офлайн-ритейлеры вынуждены искать уникальные способы взаимодействия с аудиторией и предлагать дополнительный сервис, чтобы сохранять лояльность потребителей в условиях цифровизации торговли»,— отмечает Кырлан Марчел.

В 2026 году Екатерина Анциферова ожидает сохранения положительной динамики именно в онлайн-формате. Расширение присутствия брендов на цифровых платформах, развитие региональных интернет-магазинов и дальнейший рост спроса на услуги доставки последней мили будут определять развитие рынка одежды и обуви в Краснодарском крае, резюмирует эксперт.

Андрей Пугачев