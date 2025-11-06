Неправильный график работы привел в колонию

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по уголовному делу Джахангира Халилова — бывшего начальника автоколонны пассажирского перевозчика «Такси», автобус которого в мае 2024 года упал с Поцелуева моста в Мойку. В результате аварии погибло семь человек. Суд посчитал, что Халилов ответственен за составление графика водителя, допустившего аварию из-за усталости. Бывшего начальника приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Водитель автобуса Рахматшох Курбонов был осужден за аварию еще год назад, он получил шесть лет колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Последствия падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Джахангира Халилова обвинили в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности и повлекли смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Год назад подсудимый составлял рабочий график водителей маршрута №?262 на май 2024 года. При этом документация была оформлена с нарушениями, из-за чего водителю Рахматшоху Курбонову назначили две смены 9 и 10 мая без перерыва. В результате недостаточный отдых водителя и переутомление привели к гибели семи пассажиров.

В то же время защита настаивала на оправдании и объясняла, что ошибка в графике обусловлена человеческим фактором. Сам подсудимый вину не признал, но выразил сожаление о случившемся. Суд приговорил Халилова к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и запретил ему в течение трех лет работать в сфере, связанной с обеспечением безопасности перевозок пассажиров и багажа. Также он выплатит 500 тыс. рублей по гражданскому иску.

Перевозчик «Такси» находится в процессе ликвидации с конца апреля этого года, следует из системы «СПАРК-Интерфакс».

Авария на Поцелуевом мосту произошла 10 мая 2024 года. Тогда водитель автобуса №?262 Рахматшох Курбонов превысил скорость и врезался в бордюр у дома №?69 на Большой Морской улице. После этого автобус выехал на встречную полосу, задел два автомобиля и, пробив ограждение Поцелуева моста, упал в реку Мойку.

Всего на тот момент в автобусе находились восемь пассажиров, из которых выжили только водитель Курбонов и один пассажир — Александр Тверитнев. После аварии последний проходил лечение в психиатрической клинике. Через два дня после ДТП прокуратура выдвинула Рахматшоху Курбонову обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

Почти сразу после ареста обвиняемый заявил, что причиной аварии стала его усталость после тяжелых смен. Вечером 9 мая он работал почти до полуночи, а на следующий день его вызвали на работу, чтобы он начал утреннюю смену в пять часов утра.

Решение по делу Рахматшоха Курбонова вынесли в октябре того же года. Октябрьский районный суд приговорил водителя автобуса к шести годам лишения свободы. Кроме того, его обязали выплатить семьям погибших компенсацию в размере 5 млн рублей. После оглашения приговора адвокат обвиняемого и единственный выживший в аварии выразили несогласие с решением суда.

Стефания Барченкова