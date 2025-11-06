Неправильный график работы привел в колонию
Глава автоколонны автоперевозчика «Такси» получил пять лет
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по уголовному делу Джахангира Халилова — бывшего начальника автоколонны пассажирского перевозчика «Такси», автобус которого в мае 2024 года упал с Поцелуева моста в Мойку. В результате аварии погибло семь человек. Суд посчитал, что Халилов ответственен за составление графика водителя, допустившего аварию из-за усталости. Бывшего начальника приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Водитель автобуса Рахматшох Курбонов был осужден за аварию еще год назад, он получил шесть лет колонии.
Последствия падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Джахангира Халилова обвинили в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности и повлекли смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Год назад подсудимый составлял рабочий график водителей маршрута №?262 на май 2024 года. При этом документация была оформлена с нарушениями, из-за чего водителю Рахматшоху Курбонову назначили две смены 9 и 10 мая без перерыва. В результате недостаточный отдых водителя и переутомление привели к гибели семи пассажиров.
В то же время защита настаивала на оправдании и объясняла, что ошибка в графике обусловлена человеческим фактором. Сам подсудимый вину не признал, но выразил сожаление о случившемся. Суд приговорил Халилова к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и запретил ему в течение трех лет работать в сфере, связанной с обеспечением безопасности перевозок пассажиров и багажа. Также он выплатит 500 тыс. рублей по гражданскому иску.
Перевозчик «Такси» находится в процессе ликвидации с конца апреля этого года, следует из системы «СПАРК-Интерфакс».
Авария на Поцелуевом мосту произошла 10 мая 2024 года. Тогда водитель автобуса №?262 Рахматшох Курбонов превысил скорость и врезался в бордюр у дома №?69 на Большой Морской улице. После этого автобус выехал на встречную полосу, задел два автомобиля и, пробив ограждение Поцелуева моста, упал в реку Мойку.
Всего на тот момент в автобусе находились восемь пассажиров, из которых выжили только водитель Курбонов и один пассажир — Александр Тверитнев. После аварии последний проходил лечение в психиатрической клинике. Через два дня после ДТП прокуратура выдвинула Рахматшоху Курбонову обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ).
Почти сразу после ареста обвиняемый заявил, что причиной аварии стала его усталость после тяжелых смен. Вечером 9 мая он работал почти до полуночи, а на следующий день его вызвали на работу, чтобы он начал утреннюю смену в пять часов утра.
Решение по делу Рахматшоха Курбонова вынесли в октябре того же года. Октябрьский районный суд приговорил водителя автобуса к шести годам лишения свободы. Кроме того, его обязали выплатить семьям погибших компенсацию в размере 5 млн рублей. После оглашения приговора адвокат обвиняемого и единственный выживший в аварии выразили несогласие с решением суда.