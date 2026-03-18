«Текущая обстановка находится в пределах нормы»

В начале марта Сочи пережил сразу два ощутимых подземных толчка магнитудами 4,4 и 4,5 с интервалом в несколько часов. Спустя три дня, 6 марта, в акватории Черного моря у берегов курорта произошло землетрясение магнитудой 4,1. С чем связана такая активность, «Ъ-Сочи» рассказал инженер-исследователь научно-исследовательской части КубГУ Алексей Мухин.

Алексей Мухин

«Участившиеся подземные толчки у побережья Сочи в начале марта связаны с естественными геологическими процессами. Движение Черноморской плиты в северо-восточном направлении формирует повышенное напряжение в земной коре, в том числе в районе курорта. Часть этого напряжения компенсируется за счет образования складчатых структур, однако значительная его доля накапливается в виде упругой энергии. Именно слабые и умеренные землетрясения позволяют постепенно высвобождать эту энергию, не приводя к разрушительным последствиям на поверхности.

Если рассматривать частоту и силу подобных событий, то для Краснодарского края такая динамика в целом является характерной. В среднем ежегодно в регионе фиксируется порядка 10–15 землетрясений, при этом в отдельные периоды их может быть меньше или больше — от 5 до 25. В подавляющем большинстве случаев речь идет о слабых и умеренных толчках, которые не несут угрозы.

При этом важно учитывать, что в прибрежной зоне Черного моря, включая район Сочи, сейсмическая активность традиционно выше — примерно в два раза по сравнению с континентальной частью региона. Это устоявшаяся особенность всей прибрежной полосы.

С точки зрения последовательности событий, мартовские толчки также укладываются в классическую картину. Землетрясение, произошедшее 6 марта, следует рассматривать как афтершок по отношению к более раннему событию 3 марта. Подобные повторные толчки являются естественным продолжением основного сейсмособытия и отражают процесс постепенной разрядки накопленного напряжения.

Если сопоставлять параметры последних землетрясений с исторической сейсмичностью Черноморского региона, то текущая обстановка находится в пределах нормы и не демонстрирует отклонений. На данный момент отсутствуют признаки, которые могли бы свидетельствовать о нарастании напряжения в земной коре до уровней, способных спровоцировать более сильные толчки.

Также хочу отметить, что вероятность повторения ощутимых афтершоков в ближайшей перспективе низкая. Их частота со временем снижается по закону Омори, то есть затухает достаточно быстро. При этом сами афтершоки по своей природе всегда слабее основного события, что также подтверждается текущими наблюдениями.

Наблюдаемая сейсмическая активность у побережья Сочи укладывается в рамки естественных геофизических процессов и соответствует тем значениям, которые считаются нормальными для данного региона».