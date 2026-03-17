Главные новости за 17 марта. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Над Ленинградской областью 17 марта ликвидировали 14 беспилотников. Об увеличении числа сбитых дронов сообщил губернатор Александр Дрозденко. Он уточнил, что БПЛА были поражены над юго-западными районами, южным и северным побережьем Финского залива. Жертв и разрушений в результате ликвидации дронов не обнаружено.

Комитет по информации и связи предупредил петербуржцев о возможных отключениях мобильного интернета, сообщает пресс-служба Смольного. Жителям города рекомендовали пользоваться городским Wi-Fi «SPB_FREE». Доступ к нему осуществляется через авторизацию с помощью мобильного телефона.

Комитеты Совета Федерации по государственному строительству, по безопасности и по региональной политике поддержали кандидатуры Андрея Гуришева и Петра Забурко на должность прокуроров Петербурга и Ленобласти соответственно. Господин Гуришев с лета 2017 года возглавлял прокуратуру Новгородской области, господин Забурко работал заместителем прокурора в городе на Неве с 2021-го.

Во время рассмотрения кандидатур для назначения на должности в прокуратуру сенатор Людмила Нарусова обратилась к Андрею Гуришеву, которого выдвинули на пост прокурора Петербурга, и попросила спасти Александровскую колонну от массовых мероприятий. Петербуржцы считают, что они негативно влияют на объект. В частности, Дворцовая площадь нередко становится местом проведения масштабных концертов, забегов, сбора байкеров.

Заседание по делу бывшего ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной временно перевели в закрытый режим. Теперь суд переходит к прослушиванию телефонных разговоров и рассмотрению переписок фигурантки. По версии обвинения, ректор оформила на работу в университет «мертвые души» — несуществующего сотрудника и своего знакомого, который числился доцентом, но фактически не исполнял обязанностей.

Акционерное общество «Услуга», владеющее Домом быта на улице Декабристов, вынуждено экстренно адаптировать бизнес-стратегию в ожидании изъятия земли под строительство второго выхода станции метро «Театральная». В годовом отчете «Услуги» говорится, что в 2025 году «после очередной информации в СМИ о возможном изъятии» компания продолжила сдавать освобождающиеся помещения по заниженной цене.

В конце 2026 года в доме С. Н. Завальевского — М. В. Северова на набережной реки Фонтанки, 163, откроется отель-особняк группы компаний Academia (ООО «Академия Групп»), рассказали в комитете по развитию туризма. ГК приобрела историческое здание в 2023 году за 156 млн рублей. Особняк будет переделан под четырехзвездочную гостиницу, в которой оборудуют 50 номеров различных категорий.

Сотрудники СК России по Ленинградской области вновь провели обыски в помещениях компании «Цементно-бетонные изделия». Об этом сообщает 47news. После этого в управление ведомства доставили руководителя автоколонны предприятия, главу направления логистики, главбуха и менеджера по аренде. На момент публикации телефон офиса компании не отвечал, а сайт не открывался, отмечает издание.

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 17 годам в ИК строгого режима Мурата Ганижева и Абдул-Малика Бузуртанова, признав их виновными в убийстве с особой жесткостью 25-летней девушки в ее квартире на Краснопутиловской улице (ч. 2 ст. 105 УК РФ) в начале августа прошлого года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Фигуранты нанесли жертве 580 ножевых ранений.

Государственный музей-заповедник (ГМЗ) «Павловск» к 2026 году приобрел в свою коллекцию более 300 предметов искусства. Среди них — часть сервиза дочери императора Павла I, великой княжны Елены Павловны, тарелка с монограммой примы-балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской и портреты великих князей — хозяев дворца.