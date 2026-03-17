Следователи вновь пришли с обысками в «Цементно-бетонные изделия»

Сотрудники СК России по Ленинградской области вновь провели обыски в помещениях компании «Цементно-бетонные изделия». Об этом сообщает 47news.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

После этого в управление ведомства доставили руководителя автоколонны предприятия, главу направления логистики, главбуха и менеджера по аренде. На момент публикации телефон офиса компании не отвечал, а сайт не открывался, отмечает издание.

В январе суд заключил под стражу учредителя и руководящий состав ООО «Цементно-бетонные изделия» и генерального директора ООО «Воронцовское» по обвинению в преступлениях, совершенных при производстве работ по рекультивации в карьере «Воронцовское-2» и ликвидации месторождения на земельных участках «Воронцовского карьера».

По данным следствия, руководство компаний незаконно захоронило отходы II–V классов опасности на поверхности песчаного карьера, из-за чего окружающей среде и недрам был причинен вред на сумму свыше 900 млн рублей. Также ими были похищены более 380 млн рублей, выделенных на утилизацию.

Артемий Чулков