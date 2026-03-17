Петербуржцев предупредили о возможных отключениях мобильного интернета

Комитет опо информации и связи предупредил петербуржцев о возможных отключениях мобильного интернета, сообщает пресс-служба Смольного. Жителям города рекомендовали пользоваться городским Wi-Fi «SPB_FREE». Доступ к нему осуществляется через авторизацию с помощью мобильного телефона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Утром 17 марта под Петербургом сбили 14 беспилотников. Жертв и разрушений в результате происшествия нет. Всего над регионами России за сегодня сбили 206 БПЛА, 40 из них летело на Москву.

