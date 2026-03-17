ГК Academia откроет отель в доме купца Северова в конце 2026 года

В конце 2026 года в доме С. Н. Завальевского — М. В. Северова на набережной реки Фонтанки, 163 откроется отель-особняк группы компаний Academia (ООО «Академия Групп»), рассказали в комитете по развитию туризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом С.Н. Завальевского – М.В. Северова

Дом С.Н. Завальевского – М.В. Северова

Academia приобрела историческое здание, включенное в реестр объектов культурного наследия регионального значения, в 2023 году за 156 млн рублей. Особняк будет переделан под четырехзвездочный отель, в котором оборудуют 50 номеров различных категорий, рассказали в Academia.

Инвестиции в проект составят более 1 млрд рублей, сообщают в компании. Большая часть средств направлена на восстановление фасадов и прокладку современных инженерных коммуникаций.

Дом С. Н. Завальевского — М. В. Северова построен в 1799–1801 годах, в 1857-м здание было перестроено. В 2010-х дом расселили и законсервировали. В 2025 году правительственный комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры включил здание в перечень объектов культурного наследия регионального значения.

Надежда Ярмула