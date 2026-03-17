Дело экс-ректора ПсковГУ временно перевели в закрытый режим

Заседание по делу бывшего ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной временно перевели в закрытый режим. Об этом сообщает «Псковская лента новостей».

Фото: Объединенная пресс-служба судов Псковской области

По данным издания, суд переходит к прослушиванию телефонных разговоров и рассмотрению переписок фигурантки. Допрос потерпевших окончен.

Это уже шестое заседание по делу в Псковском городском суде. По версии обвинения, ректор оформила на работу в университет «мертвые души» — несуществующего сотрудника и своего знакомого, который числился доцентом, но фактически не исполнял обязанностей.

За несколько лет на их счета было перечислено более 10 млн рублей, часть из которых, по данным следствия, оказалась под контролем обвиняемой. Свою вину бывшая глава ПсковГУ признала в полном объеме.

Артемий Чулков