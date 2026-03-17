Александровскую колонну попросили оградить от рок-концертов и забегов

Во время рассмотрения кандидатур для назначения на должности в прокуратуру сенатор Людмила Нарусова обратилась к Андрею Гуришеву, которого выдвинули на пост прокурора Петербурга, и попросила спасти Александровскую колонну от массовых мероприятий. Петербуржцы считают, что они негативно влияют на объект.

Дворцовая площадь нередко становится местом проведения масштабных концертов, забегов, сбора байкеров. Госпожа Нарусова заявила, что петербуржцы направляют много обращений с просьбами не проводить в самом центре Северной столицы подобные мероприятия, поскольку высокие уровни децибел создают огромную нагрузку.

Александровская колонна установлена на гранитном основании, держится за счет собственного веса. Концерты и забеги предлагают перенести в другие локации.

