Нанесшие петербурженке почти 600 ударов ножом убийцы получили по 17 лет колонии

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 17 годам в ИК строгого режима Мурата Ганижева и Абдул-Малика Бузуртанова, признав их виновными в убийстве с особой жесткостью 25-летней девушки в ее квартире на Краснопутиловской улице (ч. 2 ст. 105 УК РФ) в начале августа прошлого года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Фигуранты нанесли жертве 580 ножевых ранений.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Согласно материалам дела, подсудимые, находясь под воздействием наркотиков, поочередно наносили своей знакомой удары тремя кухонными ножами по различным частям тела, после чего сбежали с места преступления через окно, спустившись по водосточной трубе, и в тот же день покинули город.

Как стало известно «Ъ Северо-Запад», личности убийц установили с помощью видеокамер, расположенных по всему дому. Выяснилось, что погибшая в день трагедии привела к себе компанию четверых знакомых, двое из которых были подсудимые, задержавшиеся после застолья, когда все остальные ушли. Пойманы Ганижев и Бузуртанов были у себя на малой родине — в Ингушетии.

По информации объединенной пресс-службы петербургских судов, Ганижев вину в совершении инкриминируемого преступления не признал, а Бузуртанов — признал частично. Также удовлетворены исковые требования потерпевшей – матери погибшей о взыскании с осужденных компенсации морального вреда в размере 2 млн рублей.

Андрей Кучеров