Количество сбитых над Ленобластью БПЛА достигло 14

Над Ленинградской областью 17 марта ликвидировали 14 беспилотников. Об увеличении числа сбитых дронов сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Он уточнил, что БПЛА были поражены над юго-западными районами, южным и северным побережьем Финского залива. Жертв и разрушений в результате ликвидации дронов не обнаружено.

«В Выборгском районе при падении обломков беспилотника в зоне трубопровода сработала штатная автоматическая противоаварийная система»,— добавил господин Дрозденко.

До этого было известно о девяти сбитых беспилотниках. Из-за воздушной опасности в Петербурге и Ленобласти наблюдались сложности с доступом в интернет.

Татьяна Титаева