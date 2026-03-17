Коллекция музея «Павловск» пополнилась 300 предметами искусства

Государственный музей-заповедник (ГМЗ) «Павловск» к 2026 году приобрел в свою коллекцию более 300 предметов искусства. Среди них — часть сервиза дочери императора Павла I, великой княжны Елены Павловны, тарелка с монограммой примы-балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской и портреты великих князей — хозяев дворца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Предметы, приобретенные в коллекцию музея-заповедника «Павловск» Фото: Пресс-служба музея-заповедника «Павловск» Предметы, приобретенные в коллекцию музея-заповедника «Павловск» Фото: Пресс-служба музея-заповедника «Павловск» Предметы, приобретенные в коллекцию музея-заповедника «Павловск» Фото: Пресс-служба музея-заповедника «Павловск» Следующая фотография 1 / 3 Предметы, приобретенные в коллекцию музея-заповедника «Павловск» Фото: Пресс-служба музея-заповедника «Павловск» Предметы, приобретенные в коллекцию музея-заповедника «Павловск» Фото: Пресс-служба музея-заповедника «Павловск» Предметы, приобретенные в коллекцию музея-заповедника «Павловск» Фото: Пресс-служба музея-заповедника «Павловск»

Речь идет об экспонатах, которые ранее хранились в Павловском дворце, но были проданы в советское время или утрачены во время Великой Отечественной войны, рассказали «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе банка ВТБ, который с 2014 года оказывает финансовую поддержку ГМЗ для приобретения утраченных и новых предметов, связанных с Павловском.

Так, музею удалось получить в коллекцию портреты великих князей и хозяев дворца с 1849 по 1915 года, книгу, написанную к 100-летию дворца историком Михаилом Семевским, и сборник стихов Константина Константиновича — сына Константина Николаевича. Кроме того, в Павловск вернулись тарелки из сервиза Елены Павловны — изделия Императорского фарфорового завода.

Возвращенные ценности станут частью экспозиций, оформленных к 250-летию основания дворца и 200-летию со дня рождения великого князя Константина Николаевича, и будут выставлены в Павловском музее и Государственном историческом музее в Москве.

Надежда Ярмула