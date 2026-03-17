«Сезон пройдет стабильно и без серьезных отклонений от плановых показателей»

Туроператоры зафиксировали снижение бронирований в Сочи на 12% в первые два месяца 2026 года, что, по оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР), может привести к недополучению около 1 млн туристов. В Ассоциации связывают эту динамику с высокой стоимостью отдыха и сбоями в работе аэропорта. Председатель комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма городского собрания Сочи, генеральный директор гостиничного комплекса «Жемчужина» Светлана Ермилова считает, что при оценке рынка важно учитывать не только организованный, но и самостоятельный туризм: туристы все чаще бронируют отдых напрямую, минуя операторов.

Фото: предоставлено автором

«Мы действительно фиксируем некоторое охлаждение спроса, однако оно не носит критического характера и укладывается в общерыночную динамику. На сегодняшний день на территории Сочи единовременно размещается порядка 100 тыс. человек, а средняя загрузка коллективных средств размещения составляет около 66%. С начала 2026 года курорт уже принял 1,27 млн гостей — это 96,5% к аналогичному периоду прошлого года. С учетом того, что январь и февраль традиционно являются низким сезоном, текущие показатели можно считать сопоставимыми с прошлогодними. Новогодние и рождественские праздники мы прошли с загрузкой почти 75%, тогда курорт принял свыше 470 тыс. человек.

Если смотреть на более широкий период, то в 2025 году Сочи принял 7,93 млн туристов — это 98,9% к уровню 2024 года и около 40% всего турпотока Краснодарского края. Средняя загрузка средств размещения по итогам года составила 76,6%. Эти данные, на мой взгляд, не дают оснований говорить о каком-либо провале или обвальном снижении спроса.

Отдельно отмечу показатели налоговых поступлений. С 1 января 2025 года курортный сбор был заменен туристическим налогом, поэтому прямое сравнение не совсем корректно, но динамика очевидна. Если в 2024 году объем курортного сбора составлял 518,8 млн руб., то по итогам 2025 года в бюджет поступило уже 1,065 млрд руб. туристического налога. Фактически речь идет почти о двукратном росте. Это свидетельствует о стабильной работе отрасли и расширении налоговой базы. План на 2026 год установлен на уровне 900 млн руб., и мы видим предпосылки для его выполнения.

Что касается прогнозов о возможном снижении турпотока, в том числе заявлений о потенциальной потере до 1 млн туристов, я отношусь к таким оценкам сдержанно. Да, определенное снижение бронирований есть, но оно обусловлено объективными факторами — ростом стоимости авиаперевозок и железнодорожных билетов, а также временными ограничениями в работе аэропорта. Но эти обстоятельства затрагивают все направления, а не только Сочи.

Мы не видим оснований для катастрофических сценариев. При этом важно учитывать и изменения в структуре спроса: туристы все чаще бронируют отели напрямую, минуя туроператоров. Соответственно, при оценке рынка необходимо учитывать не только организованный, но и самостоятельный туризм.

При всем уважении к другим курортным регионам, Сочи сохраняет лидирующие позиции. Это обусловлено масштабом номерного фонда, разнообразием предложений и узнаваемостью курорта. Фактически это единственное направление в стране, где сочетаются морской и горный отдых, развитая инфраструктура и круглогодичный формат работы. Уверена, что сезон 2026 года курорт пройдет стабильно и без серьезных отклонений от плановых показателей».