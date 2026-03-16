Главные новости за 16 марта. Сочи

В Сочи сформирован предварительный перечень многоквартирных домов, которые могут войти в краткосрочный план капитального ремонта на 2027 год. Максимальный объем средств, который планируется направить на реализацию программы в городе, превышает 1,6 млрд руб.

Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея зарегистрировало право собственности Российской Федерации на собор Михаила Архангела в Сочи. Соответствующее решение было принято на основании обращения администрации города-курорта.

Фонд «Талант и успех» войдет в число учредителей Российского международного олимпийского университета (РМОУ). Он заменит холдинг «Интеррос», принадлежащий Владимиру Потанину.

В Сочи планируется реализация проекта гостинично-медицинского комплекса «Вера Клиник». Объем инвестиций в строительство оценивается в 5,5 млрд руб., а завершение проекта ожидается до 2029 года.

Краснодарский краевой суд частично удовлетворил жалобу защиты по уголовному делу об организации преступного сообщества в сфере ритуальных услуг, связанного с деятельностью на территории Сочи. Арест снят лишь с квартиры родственника одного из обвиняемых, Виктора Данильчука.

На территории аэропорта Сочи с 17 по 20 марта запланированы тренировочные аварийно-спасательные учения. Мероприятия проводятся в рамках плановой подготовки специалистов, обеспечивающих реагирование на возможные чрезвычайные ситуации.

В Сочи с 16 по 22 марта пройдет плановое мероприятие по отлову безнадзорных собак. Работы организует муниципальное учреждение «Центр по обращению с животными без владельцев».