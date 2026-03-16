На капремонт домов в Сочи направят более 1,6 млрд рублей

В Сочи сформирован предварительный перечень многоквартирных домов, которые могут войти в краткосрочный план капитального ремонта на 2027 год, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. В список включили 544 здания. Максимальный объем средств, который планируется направить на реализацию программы в городе, превышает 1,6 млрд руб. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин на совещании по вопросам капитального ремонта.

По его словам, муниципалитет уже ведет подготовительную работу по обследованию домов. Совместно с управляющими компаниями и собственниками помещений подготовлено более 130 актов обследования. Эта работа проводится на постоянной основе и позволяет уточнить техническое состояние зданий и определить перечень необходимых работ для включения в программу капитального ремонта.

О ходе подготовки к формированию плана также сообщили руководители других муниципалитетов региона. Глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин отметил, что в новый краткосрочный план предварительно предлагается включить девять многоквартирных домов, расположенных в Тихорецке. В пяти из них планируется провести ремонт кровли, в двух — реставрацию фасадов, еще в двух домах намерены обновить внутридомовые инженерные системы.

Глава Армавира Андрей Харченко сообщил, что в городе увеличилась собираемость взносов на капитальный ремонт. По его словам, это позволило повысить лимит финансирования программы. В 2027 году на проведение работ в муниципалитете предусмотрено свыше 325,2 млн руб.

В целом формирование планов капитального ремонта в Краснодарском крае обсуждалось на совещании, которое провел губернатор региона Вениамин Кондратьев. Глава региона поручил руководителям городов и районов до 1 апреля подготовить приоритетный перечень многоквартирных домов, которые должны быть включены в краткосрочный план на 2027 год.

По словам губернатора, количество обращений жителей по вопросам капитального ремонта с начала текущего года сократилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная часть обращений касается сроков проведения работ и перечня обновлений в конкретных домах. В связи с этим глава региона подчеркнул необходимость активнее информировать жителей о ходе реализации программы и планируемых мероприятиях.

Как уточнили на совещании, общий лимит финансирования капитального ремонта на 2027 год в Краснодарском крае определен в размере 13,6 млрд руб. В муниципалитеты уже направили предварительный перечень домов, подлежащих обследованию. В него включено около трех тысяч адресов. По итогам обследований и обсуждения с жителями будет сформирован окончательный список объектов, где проведут капитальный ремонт.

Мария Удовик