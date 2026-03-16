Жителей Сочи предупредили о дыме в районе аэропорта из-за учений

На территории аэропорта Сочи с 17 по 20 марта запланированы тренировочные аварийно-спасательные учения. Об этом сообщили представители воздушной гавани курорта в своем Telegram-канале. Мероприятия проводятся в рамках плановой подготовки специалистов, обеспечивающих реагирование на возможные чрезвычайные ситуации.

В ходе тренировок спасательные подразделения будут отрабатывать алгоритмы действий при возникновении нештатных ситуаций. Для создания максимально реалистичных условий специалисты задействуют специальные средства имитации огня. Такие элементы позволяют приблизить учебный процесс к реальным сценариям и проверить готовность служб к оперативному реагированию.

Организаторы подчеркивают, что все мероприятия будут проходить при строгом соблюдении требований безопасности. Тем не менее в указанные даты жители и гости курорта могут заметить повышенную активность спецтехники в районе аэропорта, а также появление дыма, связанное с использованием имитационных средств.

Власти просят горожан и туристов сохранять спокойствие и учитывать, что происходящее связано исключительно с учебным процессом. Проведение подобных тренировок является частью регулярной подготовки служб экстренного реагирования.

Ранее сообщалось, что 16 марта в акватории морского порта города пройдут учебные стрельбы, организованные в рамках подготовки военнослужащих. Такие учения направлены на отработку действий и поддержание готовности сил, отвечающих за безопасность.

Специалисты отмечают, что регулярное проведение тренировок позволяет проверять взаимодействие различных служб, совершенствовать алгоритмы реагирования и повышать уровень защиты инфраструктуры и жителей курорта. Учебные мероприятия являются обязательной частью системы безопасности и проводятся на регулярной основе.

Мария Удовик