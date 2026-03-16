Экс-советник мэра Сочи не смог обжаловать арест имущества по делу ОПГ

Краснодарский краевой суд частично удовлетворил жалобу защиты по уголовному делу об организации преступного сообщества в сфере ритуальных услуг, связанном с деятельностью на территории Сочи. Арест снят лишь с квартиры родственника одного из обвиняемых, Виктора Данильчука. В остальной части решение Октябрьского районного суда Краснодара о наложении ареста на имущество других фигурантов оставлено без изменений, пишет «Ъ-Кубань» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Дело, рассматриваемое Центральным районным судом Сочи с ноября 2025 года, объединяет 13 подсудимых, среди которых бывший советник экс-мэра Сочи Родион Пищур, начальник отдела организации похоронного дела администрации Станислав Гармаш, генеральный директор ООО «Ритуал-Сочи» Валентина Синицына и другие сотрудники похоронной сферы. Следствие считает их организаторами и участниками преступного сообщества.

По версии следствия, группа создавала условия, при которых захоронение на городских кладбищах было возможно только при передаче взяток в размере от 200 тыс. до 3 млн руб. Ежемесячный доход ОПГ оценивался в 10–15 млн руб., общий ущерб, по версии следствия, превышает 12,8 млн руб. Установлено 79 эпизодов получения взяток и участие в преступном сообществе. Фигурантам грозят тюремные сроки до 20 лет и многомиллионные штрафы, достигающие 60-кратной суммы взятки.

Родион Пищур и другие обвиняемые были арестованы в июле 2024 года. Все подсудимые отрицают вину и утверждают, что распределение участков под захоронения осуществлялось на законных основаниях. Судебное разбирательство продолжается, арест имущества остается ключевой мерой обеспечения выполнения решений суда и предотвращения возможного сокрытия активов.

Мария Удовик