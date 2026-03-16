В Сочи планируют построить медико-курортный комплекс за 5,5 млрд рублей

В Сочи планируется реализация проекта гостинично-медицинского комплекса «Вера Клиник». Объем инвестиций в строительство оценивается в 5,5 млрд руб., а завершение проекта ожидается до 2029 года. Об этом сообщает «Ведомости Юг» со ссылкой на министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. При этом в ведомстве допускают, что сроки реализации могут быть скорректированы.

Проект предполагает создание на курорте объекта, сочетающего гостиничную и медицинскую инфраструктуру. Комплекс планируется развивать в формате санаторного отеля с современным медицинским центром. В его структуру войдут бальнеологическое и грязелечебное отделения, спа-зоны, бассейны, а также сопутствующие сервисы для отдыха и оздоровления. Ключевым элементом будущего объекта станет центр долголетия, который планируется развивать при участии Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского. Инвестором проекта выступает группа компаний «Слово Групп».

Ранее сообщалось, что гостиничный комплекс «Вера» планируется построить в поселке Уч-Дере в Сочи. По информации администрации Краснодарского края, объект будет работать под брендом Azimut. Предполагается создание крупного лечебно-оздоровительного комплекса категории 4–5 звезд, который будет функционировать в формате «все включено».

Проект предусматривает строительство гостиницы на 1,2 тыс. номеров. Помимо медицинского центра и спа-комплекса с бассейном в состав инфраструктуры планируется включить фитнес-центр, рассчитанный примерно на 100 посетителей, а также предприятия общественного питания. В частности, на территории комплекса предполагается открытие двух ресторанов общей вместимостью до 1,2 тыс. мест и двух баров примерно на 500 гостей.

Создание такого объекта позволит расширить возможности санаторно-курортной инфраструктуры Сочи и дополнить существующие форматы отдыха предложениями в сфере оздоровительного туризма. Проект ориентирован на развитие медицинских и восстановительных программ, а также на формирование комплексного курортного продукта, сочетающего проживание, лечение и рекреационные услуги.

Мария Удовик