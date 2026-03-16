В Сочи с 16 марта начнется плановый отлов бездомных собак

В Сочи с 16 по 22 марта пройдет плановое мероприятие по отлову безнадзорных собак. Работы организует муниципальное учреждение «Центр по обращению с животными без владельцев». Об этом сообщили представители организации в социальных сетях.

По информации центра, специалисты будут работать на территориях, прилегающих более чем к двадцати улицам курорта. В перечень вошли улицы Гайдара, Надежная, Батумское шоссе, Моторная, Урожайная, Известинская, Мира, Лесная, Ленина, 50 лет СССР, Иванова Поляна, Джапаридзе, Мацестинская, Яна Фабрициуса, Тимирязева, Войкова, Клубничная, Крымская, Изумрудная, Банановая и Малиновая, а также переулок Мебельный.

В муниципальном учреждении подчеркнули, что мероприятие носит плановый характер и направлено на регулирование численности животных без владельцев на территории города. Одновременно специалисты призвали жителей курорта внимательно относиться к содержанию домашних питомцев и не допускать их свободного выгула на улицах.

По данным городских служб, работа по устройству бездомных животных ведется на постоянной основе. В 2025 году почти 200 собак из муниципального приюта Сочи нашли новых владельцев. За тот же период в учреждение поступило более 1200 животных без хозяев.

Муниципальный приют для бездомных животных начал работу в Сочи в конце 2023 года. Он стал первым учреждением такого типа в Краснодарском крае. Создание приюта позволило системно заниматься отловом, содержанием и дальнейшим устройством животных без владельцев, а также организовать их передачу новым хозяевам.

Городские службы отмечают, что плановые мероприятия по отлову и размещению животных в приюте направлены на повышение безопасности жителей и регулирование ситуации с безнадзорными животными на территории курорта.

Мария Удовик