Исторический собор Михаила Архангела в Сочи перешел в собственность РФ

Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея зарегистрировало право собственности Российской Федерации на собор Михаила Архангела в Сочи. Соответствующее решение было принято на основании обращения администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Речь идет о храме, строительство которого велось в период с 1874 по 1891 год. Объект является памятником истории и культуры регионального значения и входит в состав архитектурного ансамбля, включенного в перечень объектов культурного наследия регионального значения.

Как отмечают представители ведомства, оформление имущественных прав на объект позволит обеспечить его дальнейшее сохранение и надлежащее содержание. Регистрация права собственности также необходима для системной работы по охране памятника и поддержанию его исторического состояния.

Собор Михаила Архангела был возведен в конце XIX века на территории бывшего Дашевского поста. Архитектурная композиция здания выполнена в крестообразной форме с равными ветвями и удлиненной трапезной частью. Сооружение относится к памятникам архитектуры неорусского стиля и отличается оригинальной планировкой и объемно-пространственным решением.

Историческое внутреннее убранство храма сохранилось до настоящего времени. Оформление федеральной собственности позволит усилить меры по охране памятника, а также создать условия для его дальнейшего сохранения как объекта культурного наследия. Власти отмечают, что подобные решения направлены на защиту исторических сооружений и поддержание их в надлежащем состоянии для будущих поколений.

Мария Удовик