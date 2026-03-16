Фонд «Талант и успех» станет соучредителем Олимпийского университета в Сочи

Фонд «Талант и успех» войдет в число учредителей Российского международного олимпийского университета (РМОУ). Он заменит холдинг «Интеррос», принадлежащий Владимиру Потанину. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев в интервью изданию «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ

По словам главы Минспорта, в настоящее время университет проходит процедуру изменения состава учредителей. На данный момент ими выступают Министерство спорта России, Олимпийский комитет России и холдинг «Интеррос». После завершения процесса третьим учредителем станет фонд «Талант и успех».

Господин Дегтярев уточнил, что соответствующее решение было принято после встречи с руководителем фонда Еленой Шмелевой. В рамках дальнейшего развития университета планируется провести его перерегистрацию и разместить на территории федеральной территории «Сириус». Предполагается, что образовательное учреждение будет базироваться на площадке «Сириус Арены».

Кроме того, планируется обновить образовательные программы вуза. Работу над ними университет будет вести совместно с Научно-технологическим университетом «Сириус». Основной задачей проекта является создание спортивного научно-образовательного центра, который объединит олимпийское наследие и потенциал молодых специалистов.

Одновременно в университете произойдут кадровые изменения. Новым руководителем образовательного учреждения станет президент Российского спортивного студенческого союза «Буревестник» Сергей Крюков. Действующий ректор РМОУ Лев Белоусов завершает работу в этой должности и, как отметил министр спорта, дорабатывает последние месяцы.

Мария Удовик