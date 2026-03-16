В 2026 году инвестиции в экономику ЮФО превысят 3 трлн рублей

Объем инвестиций в экономику Южного федерального округа в 2026 году прогнозируется на уровне 3,2 трлн руб., сообщил полномочный представитель президента РФ в регионе Владимир Устинов в интервью «Интерфаксу». По его словам, все субъекты округа нацелены на рост инвестиционной активности, темпы которого, по оценкам региональных ведомств, могут составить от 0,5 до 12%.

В южных регионах продолжается развитие промышленных площадок, индустриальных и технопарков, особых экономических зон (ОЭЗ) и территорий опережающего развития (ТОР). В Волгоградской и Ростовской областях работают ОЭЗ и ТОР, в которых развивают бизнес около 70 резидентов.

Полномочный представитель отметил, что показатель работы региональных властей по созданию благоприятного инвестиционного климата отражается в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. По итогам 2025 года Краснодарский край и Крым заняли седьмое место среди российских регионов.

На территории округа реализуются крупные проекты. В Адыгее строится экокурорт «Лагонаки» и промышленная зона в Тахтамукайском районе. В Краснодарском крае в туристической сфере реализуется 65 проектов с общим объемом инвестиций более 814 млрд руб., которые к 2035 году обеспечат более 30 тыс. рабочих мест и около 49 тыс. гостиничных номеров. В Староминском районе ведется строительство цеха по переработке семян подсолнечника, в Ростовской области — производственного комплекса по переработке кукурузы и второй очереди завода по выпуску минеральных теплоизоляционных материалов.

