Главные новости за 11 марта. Новороссийск
Днем 11 марта в Новороссийске несколько раз включали сирены из-за атаки беспилотников. Система оповещения также срабатывала в Геленджике и Анапе.
Обломки беспилотника попали в жилой многоквартирный дом в Анапе.
Жителей дома, куда влетели фрагменты дрона в Анапе, эвакуировали в безопасное место.
Убийцы жены бизнесмена из Новороссийска предстанут перед судом 19 марта. Эксперты считают, что судопроизводство по делу о жестокой расправе, произошедшей в ноябре 2023 года, близится к концу.
С начала года жители Новороссийска лишились порядка 10 млн руб., попав на уловку мошенников при продаже автомобилей из-за границы.
Прокуратура установила нарушения в деятельности одной из нефтебаз Новороссийска.
Роспотребнадзор изъял 27 проб на участке пляжа в Анапе, где были проведены экспериментальные работы по отсыпке песка.
Над Черным морем ликвидировали восемь украинских беспилотников.