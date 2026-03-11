Главные новости за 11 марта. Новороссийск

Днем 11 марта в Новороссийске несколько раз включали сирены из-за атаки беспилотников. Система оповещения также срабатывала в Геленджике и Анапе.

Обломки беспилотника попали в жилой многоквартирный дом в Анапе.

Жителей дома, куда влетели фрагменты дрона в Анапе, эвакуировали в безопасное место.

Убийцы жены бизнесмена из Новороссийска предстанут перед судом 19 марта. Эксперты считают, что судопроизводство по делу о жестокой расправе, произошедшей в ноябре 2023 года, близится к концу.

С начала года жители Новороссийска лишились порядка 10 млн руб., попав на уловку мошенников при продаже автомобилей из-за границы.

Прокуратура установила нарушения в деятельности одной из нефтебаз Новороссийска.

Роспотребнадзор изъял 27 проб на участке пляжа в Анапе, где были проведены экспериментальные работы по отсыпке песка.

Над Черным морем ликвидировали восемь украинских беспилотников.