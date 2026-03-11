Убийцам жены бизнесмена из Новороссийска могут дать пожизненное заключение

Убийцам супруги новороссийского бизнесмена Ашоту Агаяну и Карену Торояну грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на данные СУ СКР по Краснодарскому краю и опрошенных экспертов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

19 марта в Краснодарском краевом суде пройдет очередное слушание по делу об убийстве Юлии Григоренко, произошедшем в ноябре 2023 года. Согласно материалам следствия, 38-летняя женщина была похищена бойцами ММА Кареном Торояном и Ашотом Агаяном, после чего погибла от многочисленных ножевых ранений. Еще одним участником преступления, которого следствие считает главарем преступной группировки, был Ридван Алиев. Он скончался от сердечного приступа после задержания.

По данным следствия, Юлию Григоренко похитили с целью выкупа. Преступники выследили женщину, напали на нее и похитили, когда та направлялась в спортзал. Тело супруги новороссийского предпринимателя спрятали в устье ручья недалеко от кладбища «Кабахаха». У мужа убитой требовали выкуп в криптовалюте, эквивалентный 87 млн руб. Позже было установлено, что фигуранты вымогали деньги, когда женщина уже была убита. Расследование вел первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР Краснодарского края.

Преступникам вменили обвинения по целому ряду статей — за убийство двух и более человек, бандитизм, похищение и другие преступления. Адвокат Андрей Таран пояснил, что процесс судопроизводства осложняется тем, что участники дела не признают вину по циклу, состоящему из 14 преступлений. За год по делу об убийстве Юлии Григоренко прошло 34 заседания, и эксперт предположил, что разбирательство подходит к финальной стадии.

По словам адвоката Виталия Кацко, виновным в убийстве жены новороссийского бизнесмена может грозить широкий диапазон наказаний, от сравнительно небольших сроков до пожизненного заключения.

Кристина Мельникова