Атаку беспилотников повторно объявили в Новороссийске
В Новороссийске включили сирены в связи с тревогой по БПЛА. О повторном введении режима заявил глава города Андрей Кравченко.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Сейчас в Новороссийске звучит сигнал «Внимание всем» в связи с атакой беспилотников. Андрей Кравченко призвал горожан соблюдать спокойствие и следить за официальной информацией в соцсетях и на сайте администрации.
Первый раз тревогу объявляли в 10:25 11 марта, но режим сняли спустя полчаса.