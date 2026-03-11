Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Атаку беспилотников повторно объявили в Новороссийске

В Новороссийске включили сирены в связи с тревогой по БПЛА. О повторном введении режима заявил глава города Андрей Кравченко.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сейчас в Новороссийске звучит сигнал «Внимание всем» в связи с атакой беспилотников. Андрей Кравченко призвал горожан соблюдать спокойствие и следить за официальной информацией в соцсетях и на сайте администрации.

Первый раз тревогу объявляли в 10:25 11 марта, но режим сняли спустя полчаса.

София Моисеенко

Новости компаний Все