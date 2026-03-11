Новороссийцы лишились 10 млн рублей при покупке автомобилей у мошенников

С начала года мошенники обманули новороссийцев с продажей автомобилей из-за границы на общую сумму порядка 10 млн руб. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в пресс-службе УМВД города-героя. Эксперты в сфере финансов подчеркивают, что чаще всего жертвы ведутся на предложения в соцсетях и мессенджерах о приобретении машин по ценам значительно ниже рыночных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным пресс-службы УМВД по Новороссийску, схема мошенничества замаскирована под распространенную практику приобретения автомобилей под заказ из стран Европы и Востока. С января 2026 года на территории города зафиксировали пять фактов обмана граждан при покупке иномарок, общая сумма ущерба составила около 10 млн руб. В марте жертвой данного вида мошенничества стал еще один человек.

«В среднем жители Новороссийска заказывали автомобили по цене около 2 млн руб. — это ориентировочная сумма»,— подчеркнули в полиции города.

По стандартной легенде, мошенники представляются автоперегонщиками, агентами или представителями компаний по продаже автомобилей, имея на руках поддельные реквизиты об осуществлении деятельности, отмечает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. Нередко мошенники используют техники манипулирования и психологического давления, пытаясь завлечь клиента ограниченными предложениями.

Мошеннические предложения часто появляются в открытых группах, мессенджерах, а также на сайтах бесплатных объявлений. Фотографии автомобилей могут браться из открытых источников и различных объявлений, уже размещенных в сети. Денежные средства требуют переводить в счет предоплаты за бронь машины, также подставные агенты просят оплатить перегон автомобиля и таможенные платежи.

«Основной целью здесь является создание желаемого образа качественного авто с выгодным предложением, выгодной ценой, которая значительно ниже рыночной, примерно на 20-25%. Необходимо обязательно анализировать цены на автомобили, так как скидка в 20% от рыночной цены или супер-выгодные условия для текущей ситуации — это "красный флаг" и одна из уловок мошенников»,— заявил Петр Щербаченко.

Нередко мошенники предоставляют жертвам фишинговые ссылки, благодаря которым получают доступ ко всем конфиденциальным данным гражданина. Для профилактики мошенничеств рекомендуется осуществлять проверку документов и контрагента, а также тщательно изучать отзывы перед совершением сделки.

Кристина Мельникова