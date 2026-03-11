В деятельности нефтебазы в Новороссийске нашли нарушения

Прокуратура установила нарушения в деятельности нефтебазы ООО «Черноморская нефтяная компания». Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

При проверке сотрудники правоохранительных органов зафиксировали, что работники предприятия и его руководство не прошли аттестацию по промышленной безопасности. Погрузочные работы проводились на второй площадке без лицензии и уведомлений соответствующих органов, а при выгрузке опасного груза из цистерн не использовалось твердое покрытие, не допускающее проникновение нефтепродуктов в грунт. Также сотрудники прокуратуры установили, что специалисты предприятия ненадлежащим образом использовали инструменты строгого учета.

Прокурор внес представление руководителю организации. В отношении юрлица возбудили сразу несколько дел об административных правонарушениях.

«Рассмотрение мер реагирования и устранение нарушений находится на контроле прокуратуры»,— заявили в ведомстве.

Кристина Мельникова