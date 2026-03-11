Над Черным морем сбили восемь украинских БПЛА
За несколько часов 11 марта над акваторией Черного моря ликвидировали восемь вражеских БПЛА. Об этом сообщили в министерстве обороны России.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По данным минобороны, силы ПВО уничтожили украинские беспилотники над морем в период с 08:00 до 14:00. Всего над регионами России за это время сбили 22 БПЛА, два из которых были перехвачены над Краснодарским краем, один — над Республикой Крым.
В настоящее время в Новороссийске повторно объявлена тревога по БПЛА.