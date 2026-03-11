Роспотребнадзор взял 27 проб на участке пляжа в Анапе

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы на тестовом участке пляжа в Витязево, где проводилась отсыпка дополнительного уровня чистого песка. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Сотрудники ведомства изъяли пробы на трех глубинах на протяженности одного километра восстановленной территории. Результаты проб покажут, можно ли применять экспериментальный метод с отсыпкой песка для других пляжей Анапы и Темрюкского района, пострадавших в результате мазутной ЧС в декабре 2024 года.

Руководитель ООО СК «Жемчужина» заявил, что на участке побережья берут финальные пробы песка. На пляж завезли весь объем грунта — порядка 40 тыс. т.

София Моисеенко