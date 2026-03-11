В Анапе эвакуировали жителей дома, в который влетели обломки БПЛА

Участок рядом с многоквартирным домом в Анапе оцепили после падения обломков БПЛА днем 11 марта. Глава города-курорта Светлана Маслова сообщила, что из МКД эвакуировали жителей на безопасное расстояние.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фрагменты беспилотника упали возле жилого дома на одной из улиц Анапы в ходе дневной атаки ВСУ. Часть обломков БПЛА, по словам Светланы Масловой, попали в квартиру и повредили остекление. Мэр Анапы подчеркнула, что в результате произошедшего пострадавших и разрушений не зафиксировано.

На месте падения обломков БПЛА проводятся оперативно-следственные мероприятия. Эвакуированные жители смогут вернуться домой сразу, как только экстренные службы закончат обследование многоквартирника.

София Моисеенко