Главные новости за 9 марта. Кубань, Крым, Адыгея

В ночь на 9 марта силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 63 беспилотника над Республикой Крым и Кубанью.

Обломки сбитых беспилотников упали на территории детского сада в Абинском районе и дома культуры в Северском районе Краснодарского края. Пострадавших в результате происшествия нет.

Спасатели локализовали возгорание на складе в Краснодаре. Площадь пожара составила 2,5 тыс. кв. м.

В станице Архангельской Тихорецкого района Краснодарского края вечером 8 марта произошло возгорание производственного здания. Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 21:33.

На участке трассы М-4 «Дон» под Краснодаром с 9 марта по 15 апреля действуют временные ограничения движения. Схема организации дорожного движения введена в связи с ремонтными работами на 1,3 тыс. км магистрали.

Около 1,8 тыс. женщин прошли подготовку на сестер милосердия в Крыму и новых регионах России с начала спецоперации в 2022 году.

Инвестиционный портфель в сфере туризма и курортов Крыма за год увеличился на 18% и превысил 340 млрд руб. при реализации 237 проектов в регионе.