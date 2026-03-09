В Крыму и Новороссии за годы СВО подготовили 1,8 тысячи сестер милосердия

Около 1,8 тыс. женщин получили подготовку на сестер милосердия в Крыму и новых регионах России с начала спецоперации в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача АНО Центральной клинической больницы Святителя Алексия Алексей Зарова во время первого съезда сестер милосердия Крыма и Новороссии в Севастополе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его данным, в России функционирует порядка 900 сестричеств. Многие из них появились в начале 1990-х годов и сейчас находятся на различных этапах деятельности.

На съезд в Севастополь приехали представительницы примерно 40 регионов страны. Господин Заров подчеркнул символичность выбора места проведения мероприятия — именно здесь российские сестры милосердия получили признание во время Крымской войны и героической обороны 1854-1855 годов.

Духовник сестричества милосердия Крымской митрополии Борис Кравец рассказал о стремительном развитии движения в регионе. «Еще два года назад здесь было 15 сестер милосердия, сейчас их более 300»,— сообщил он на торжественном открытии съезда.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Республике Крым с августа 2025 года планировали запустить программу профессиональной переподготовки для участников СВО и ветеранов боевых действий.

Анна Гречко