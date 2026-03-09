В Крыму инвестиционный портфель в турсфере за год вырос на 18%

Инвестиционный портфель в сфере туризма и курортов Крыма за год увеличился на 18% и превысил 340 млрд руб. при реализации 237 проектов в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра курортов и туризма республики Сергея Ганзия.

Весной 2025 года глава ведомства отмечал, что в республике осуществлялись 248 проектов в области курортов и туризма общей стоимостью 288 млрд руб. Крупнейшим проектом является туристический комплекс «Золотые пески России», который возводится между Евпаторией и Саки.

Согласно планам властей, до 2030 года в Крыму построят восемь санаторно-курортных комплексов. Общая вместимость средств размещения составит более 2,5 тыс. мест.

Круглогодичный морской курорт «Золотые пески России» создается по поручению президента РФ Владимира Путина. На площади свыше 230 га запланировано строительство 18 отелей уровня 3-5 звезд общей вместимостью 8 тыс. номеров. Запуск курорта намечен на 2030 год.

Проект предусматривает создание единого 12-км променада и пляжной линии с велодорожкой, спортивных, развлекательных, обучающих объектов и общественных пространств. Группа инвесторов во главе с ГК «Монолит» планирует вложить около 130 млрд руб, государство — ещё порядка 13 млрд руб. Ожидается, что «Золотые пески России» смогут принимать от 1 млн туристов ежегодно.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на курортах Краснодарского края отели подняли цены на летний сезон 2026 года в среднем на 3–5%, Крыма — на 15–20%.

Анна Гречко