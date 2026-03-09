В Краснодаре произошел пожар на складе площадью 2,5 тысячи «квадратов»

Спасатели Главного управления МЧС по Краснодарскому краю локализовали возгорание на складе в Краснодаре. Площадь пожара составила 2,5 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба ведомства.

Склад находится на улице Российская в городской черте. По предварительным данным, никто не пострадал. Для тушения огня направили 60 сотрудников и 17 единиц техники.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в станице Архангельской Темрюкского района Краснодарского края вечером 8 марта произошло возгорание производственного здания. Сигнал поступил диспетчеру в 21:33.

Анна Гречко