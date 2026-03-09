В Тихорецком районе загорелось производственное здание

В станице Архангельской Тихорецкого района Краснодарского края вечером 8 марта произошло возгорание производственного здания. Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 21:33, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Первые подразделения прибыли на место через несколько минут. Спасатели установили, что горит производственное строение на площади около 200 кв. м, произошло обрушение кровли.

Пожар локализовали в 22:39, а открытое горение ликвидировали в 23:04. Полностью последствия возгорания устранили к 23:37. В тушении участвовали 18 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что обломки беспилотных летательных аппаратов, сбитых вечером 8 марта, обнаружили в пяти населенных пунктах Краснодарского края. Пострадавших среди людей нет.

Анна Гречко