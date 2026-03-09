Над Крымом и Кубанью за ночь сбили 63 беспилотника

В ночь на 9 марта силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 63 беспилотника над Республикой Крым и Краснодарским краем. Об этом сообщили в Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, 47 БПЛА ликвидировали над территорией Крыма и 16 — над Краснодарским краем. Всего с 23:00 8 марта до 7:00 9 марта российские средства ПВО уничтожили 163 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Также 54 дрона сбили над Брянской областью, 11 — над Калужской, 8 — над Новгородской, 5 — над Белгородской, по 4 — над Смоленской областью и акваторией Черного моря, по 3 — над Воронежской областью и Республикой Адыгея, по 2 — над Ростовской областью и акваторией Азовского моря. Еще по одному аппарату уничтожили над Астраханской, Волгоградской, Орловской и Тверской областями.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что обломки беспилотных летательных аппаратов, сбитых вечером 8 марта, обнаружили в пяти населенных пунктах Краснодарского края. Пострадавших среди людей нет.

Анна Гречко