Главные новости за неделю 2 — 8 марта. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства появилась запись о положительном заключении на документацию по реконструкции распределительного газопровода для освобождения территории под МФК «Лахта-центр 2» и «Лахта-центр 3». Эксперты называют спорной актуальность появления в Петербурге двух новых башен, но признают возможную инженерную и экономическую значимость будущего строительства.

Конкурсный управляющий Алексей Плетинский выставил на продажу с аукционного торга бывшую молочную ферму «Ударник». Реализовать имущественный комплекс со зданиями, оборудованием и двумя участками земли в деревне Сосницы, что в Ленобласти, намерены за 114 млн рублей.

Государственный «Росспиртпром» ведет переговоры о приобретении долей в петербургской группе Ladoga. Информация официально не подтверждена, но интерес к «Ладоге» может стать логичным шагом в стратегии расширения госприсутствия на рынке.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ввел временный запрет на продажу нефтепродуктов несовершеннолетним. Ограничение будет действовать с 9 марта по 31 декабря, автозаправкам запрещено отпускать бензин в любой таре.

Как стало известно «Ъ Северо-Запад», 1-й Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы петербуржца Артема Щербакова, который обвиняется в попытке отравления гуманитарной помощи для бригады «Эспаньола», противостоявшей на фронте ВСУ. Подсудимый ранее заключил сделку со следствием, дав показания на предполагаемых подельников — Рината Ильина и Никиту Красильникова, которые, в отличие от него, вину признавать отказались.

Улететь в Турцию из Санкт-Петербурга не получилось у совладельца ББР Банка Дмитрия Гордовича. Его задержали в Пулково в ночь на 4 марта. Господина Гордовича доставили в Москву и возбудили уголовное дело по ст. 174.1 УК РФ — легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

Проект реконструкции вестибюля станции метро «Парк Победы» изменят после обращения ветеранов Великой Отечественной войны. По словам представителей ГУП «Петербургский метрополитен», к губернатору Петербурга Александру Беглову обратились представители общественных организаций и жители блокадного Ленинграда с просьбой уделить больше внимания культурной и исторической значимости места.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти расторг соглашение с ООО «Полекс–фарм» о ведении технико-внедренческой деятельности в ОЭЗ «Санкт-Петербург» и взыскал с компании 5 млн рублей. Поводом для разбирательства стали итоги проверок, выявивших, что резидент не выполнил обязательства по подготовке к строительству фармацевтического завода.

Управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о теракте (ч. 1 ст. 205 УК РФ) после поджога заправки в поселке Металлострой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Днем 7 марта стало известно, что по адресу: Железнодорожная, 13 сгорела АЗС. По подозрению в поджоге задержан подросток. По версии следствия, неустановленные лица, используя телефонную связь вынудили его совершить преступление.

В возрасте 101 года скончалась народная артистка России, балерина Мариинского (бывшего Кировского) театра Нинель Петрова, сообщает пресс-служба культурного учреждения. О причинах смерти, которая наступила 7 марта, ничего не сообщается. Коллектив театра выразил глубокие соболезнования родным, близким, ученикам и поклонникам артистки, отметив ее огромный вклад в мировое хореографическое искусство.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения команды в матче 20-го тура РПЛ с «Оренбургом» извинился перед болельщицами за неудовлетворительный результат, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Встреча, проходившая на Урале 8 марта, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.