Совладельца ББР Банка Гордовича задержали в Пулково по делу Кехмана

Улететь в Турцию из Санкт-Петербурга не получилось у совладельца ББР Банка Дмитрия Гордовича. Его задержали в Пулково в ночь на 4 марта, пишет «Фонтанка».

Господина Гордовича доставили в Москву и возбудили уголовное дело по ст. 174.1 УК РФ — легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

В июле 2025 в офисе кредитной организации на Харьковской улице прошли обыски. В СМИ тогда связали визит силовиков в банк с делом бизнесмена и бывшего худрука Михайловского театра Владимира Кехмана, поскольку через компанию шли транзакции с подрядчиками.

Следствие посчитало Дмитрия Гордовича причастным к хищению «путем растраты» почти 2 млрд рублей. В нем фигурируют Владимир Кехман и арестованный владелец РСК-Ренессанс Марат Каргинов. По информации ведомства, они и еще несколько лиц похитили деньги, выделенные МХАТ им. Горького из федерального бюджета на приобретение техники.

В СКР полагают, что совладельца банка вовлекли в организованную преступную группу, он приискал компанию Gator Electronics Co L.L.C из ОАЭ, которая торгует компьютерами, а не оборудованием для театра. С организацией был подписан договор на поставку техники, ей перечислили 930 млн рублей. ББР Банк исполнял платежное поручение.

