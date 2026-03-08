Семак извинился перед болельщицами после поражения «Зенита» в Оренбурге

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения команды в матче 20-го тура РПЛ с «Оренбургом» извинился перед болельщицами за неудовлетворительный результат, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Встреча, проходившая на Урале 8 марта, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

«Нам было очень важно порадовать вас сегодня победой, но, увы, не получилось. Мы сделаем выводы и будем стараться радовать вас новыми победами»,— сказал господин Семак.

Матч с «Оренбургом» оставил «Зенит» с 42 набранными очками, после этого тура отрыв «Краснодара» от петербуржцев может увеличиться до четырех баллов. В следующем туре подопечные Семака сыграют со «Спартаком».

Андрей Маркелов