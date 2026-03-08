Балерина Мариинского театра Нинель Петрова скончалась на 102-м году жизни

В возрасте 101 года скончалась народная артистка России, балерина Мариинского (бывшего Кировского) театра Нинель Петрова, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Знаменитая балерина Мариинского театра Нинель Петрова, скончавшаяся на 102-м году жизни

Фото: пресс-служба Мариинского театра

Фото: пресс-служба Мариинского театра

О причинах смерти, которая наступила 7 марта, ничего не сообщается. Коллектив театра выразил глубокие соболезнования родным, близким, ученикам и поклонникам артистки, отметив ее огромный вклад в мировое хореографическое искусство.

Госпожа Петрова родилась в 1925 году. Ученица великой Агриппины Вагановой, она окончила Ленинградское хореографическое училище в 1944 году и сразу была принята в труппу Кировского театра, где блистала до 1968 года.

Выпускной спектакль Леонид Якобсон ставил специально для нее: Нинель Александровна исполнила главную партию в его «Ромео и Джульетте». Впоследствии она стала первой исполнительницей партий Нины в «Маскараде» и Фригии в «Спартаке», а также участвовала в постановке Якобсона «Вечная весна».

Критики и зрители особо отмечали утонченный академизм, поэтичность танца и искреннюю драматургию образов балерины. Среди лучших партий Петровой — Мария в «Бахчисарайском фонтане», Жизель в одноименном балете, а также исполнение в «Шопениане».

Завершив карьеру танцовщицы, она посвятила себя педагогике: работала главным балетмейстером труппы «Хореографические миниатюры» и преподавала в Ленинградской консерватории.

Андрей Маркелов