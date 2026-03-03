«Ударник» суда

Конкурсный управляющий Алексей Плетинский выставил на продажу с аукционного торга бывшую молочную ферму «Ударник». Реализовать имущественный комплекс со зданиями, оборудованием и двумя участками земли в деревне Сосницы, что в Ленобласти, намерены за 114 млн рублей. Среди потенциальных покупателей эксперты выделяют инвесткомпании или фонды, которые приобретут комплекс с целью дальнейшей выгодной перепродажи по частям, либо сельхозпредприятие, которое не против расшириться, используя фактически готовую инфраструктуру.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ ОАО «Ударник» вместе с «Росагро» и СХП «Копорье», входило в холдинг «Фаэтон», принадлежащий Сергею (на фото) и Михаилу Снопку

Имущественный комплекс ОАО «Ударник» выставлен на торги, следует из данных единого федерального реестра сведений о банкротстве. Кредиторы просят за него 114 млн рублей. Реализовать планируется здание самого комплекса площадью 35 тыс. кв. м, а также изолятора, убойного пункта, котельной, автовесовых и других объектов. Также в лот включены два земельных участка совокупной площадью около 24,3 га, оборудование, и транспортные средства. Итоги аукциона подведут в мае. Прием заявок на участие откроется с 24 марта.

ОАО «Ударник» вместе с «Росагро» и СХП «Копорье», входило в холдинг «Фаэтон», принадлежащий Сергею и Михаилу Снопкам. Холдинг развивал молочные хозяйства в Ленинградской и Пензенской областях, управлял одной из крупнейших сетей АЗС в Петербурге и Ленобласти. В 2011 году «Фаэтон» признали банкротом. В 2013 году обанкротился и «Ударник», задолжавший кредиторам более 1,5 млрд рублей.

Продаваемое в рамках лота имущество сейчас находится в залоге ООО «Ветеринарная логистика» и банка ВТБ. Также среди кредиторов «Ударника» значатся ООО «Висма», ООО «Северный дом», ООО «Энергосервис» и другие компании.

Управляющий партнер агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева отмечает, что фактор конкуренции за лучшие земельные участки может повысить шанс на реальную сделку на майских торгах. Но чем больше будет желающих, тем выше будет конечная отсечка продажи. Потенциальным покупателем имущественного комплекса может стать инвесткомпания или фонд, которые приобретут эти блага по принципу «все в одной кучке» с целью дальнейшей выгодной перепродажи по частям, либо сельхозпредприятие, которое не против расшириться, используя фактически готовую инфраструктуру. Также возможным интересантом могут стать застройщики, специализирующиеся на малоэтажном загородном строительстве, добавляет господа Косарева.

По мнению старшего юриста юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Владислава Гейтса, начальная цена продажи имущества выглядит адекватной, поскольку ранее имущество осматривалось управляющим совместно с кредиторами. В рамках осмотра было установлено, что имеются существенные недостатки конструкций, инженерной инфраструктуры, а состояние движимого имущества является неудовлетворительным. Оно разукомплектовано и в большинстве своем не пригодно для использования в соответствии с целями своего назначения.

Вероятно, имущество будет продано с дисконтом от 30 до 50% от начальной цены, размышляет господин Гейтс. Важно, что торги проходят сразу в формате публичного предложения с поэтапным снижением цены. В случае если имущество будет продано со значительным дисконтом, маловероятно, что кредиторы смогут оспорить торги.

Павел Новиков, партнер и руководитель практики разрешения споров юрфирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры», также отмечает важность формата публичного предложения, говоря, что кредиторы или заинтересованные лица могут добиваться признания торгов недействительными, но ключевым будет не размер скидки, а существенные нарушения процедуры (ограничение конкуренции, неправомерное отклонение или отказ от рассмотрения заявок, конфликт интересов). Сама по себе низкая стоимость, особенно при формате публичного предложения, обычно не воспринимается судами как самостоятельное основание для отмены.

Владимир Колодчук