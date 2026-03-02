Башням готовят почву

В Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (ЕГРЗ) появилась запись о положительном заключении экспертизы на документацию по реконструкции распределительного газопровода для освобождения территории под МФК «Лахта-центр 2» и «Лахта-центр 3», заметил корреспондент «Ъ Северо-Запад». В пресс-службе «Газпрома» не уточняют планы по прохождению дальнейшей процедуры согласования проекта. Эксперты называют спорной актуальность появления в Петербурге двух новых башен, но признают возможную инженерную и экономическую значимость будущего строительства.

В КГИОП подтвердили, что участки проектирования «Лахта Центра 2» и «Лахта Центра 3» не относятся к землям историко-культурного назначения, так как в их границах отсутствуют объекты культурного наследия

Сведения о положительном заключении негосударственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий реконструкции газораспределительного газопровода были внесены в ГИС ЕГРЗ 26 февраля. Застройщиком указано АО «Синергия» (Санкт-Петербург), техническим заказчиком — АО «Ренконс» (Москва). Сведения об учредителях обеих компаний скрыты. Подготовку проектной документации выполнило ООО «Еврогазпроект Санкт-Петербург» Сергея Егорова.

Согласно Градостроительному кодексу РФ, проекты строительства объектов капитального строительства (ОКС) могут проходить как государственную, так и негосударственную экспертизу. Закон признает равнозначность заключений, выданных как в подразделениях госэкспертизы, так и экспертами аккредитованных организаций. Прохождение обязательной государственной экспертизы предусмотрено в тех случаях, когда речь идет о строительстве ОКС, возводимых с использованием правительственного финансирования, исторических памятников, объектов культурного наследия, зданий на охраняемых территориях, территориях с условиями особого использования, сооружений стратегического значения, объектах инфраструктуры, объектах оборонных предприятий, повышенной опасности или секретного назначения. Ко всем этим видам объектов, видимо, не относятся многофункциональные комплексы «Лахта-центр 2» и «Лахта-центр 3».

В пресс-службе КГИОП подтвердили, что участки проектирования «Лахта-центра 2» и «Лахта-центра 3» не относятся к землям историко-культурного назначения, так как в их границах отсутствуют объекты (выявленные объекты) культурного наследия. «Согласно Закону Санкт-Петербурга от 24 декабря 2008 года №820–7 (в ред. от 26.02.2025) "О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия…" данные территории расположены вне зон охраны объектов культурного наследия»,— говорится в ответе ведомства на запрос редакции.

Участки проектирования также расположены вне территории исторического поселения, утвержденного приказом Министерства культуры РФ от 30 октября 2020 года № 1295 «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Санкт-Петербург», добавили в КГИОП. Означает ли это, что будущий проект строительства новых башен «Газпрома» не нужно выносить на рассмотрение совета по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга, в комитете на момент подготовки публикации не уточнили.

В пресс-службе «Газпрома» не ответили на запрос издания о дальнейшей процедуре подготовки и согласования проектной документации предполагаемого строительства и их сроках. Ранее представители МФК «Лахта-центр» говорили, что возведение второго и третьего небоскребов на берегу Финского залива завершится в 2031 году.

Опрошенные архитекторы констатируют, что проект каждого нового небоскреба в районе Лахты обречен быть предметом непрерывных дискуссий и споров на любом этапе существования. «Всегда найдутся те, кто будет считать небоскребы в городе на Неве инженерным и архитектурным прорывом, местами развития современной экономики. Но также многие продолжат последовательно критиковать подобные объекты за их расположение, фасадные решения, форму, высотность, воздействие на среду»,— говорит Антон Стружкин, партнер архитектурного бюро T+T Architects. По его словам, в сходном ключе «развивалась» первая башня, что вполне закономерно. «Санкт-Петербург — город с богатой историей, сильными архитектурными традициями и плотной средой. Интеграция в нее новых типологий всегда происходит очень непросто. Впрочем, то же можно сказать и о Лондоне, Париже и других старых европейских столицах»,— рассуждает эксперт.

Партнер архитектурного бюро «Липгарт и Герт» Юрий Хитров полагает, что две новые башни, безусловно, существенно повлияют на восприятие жителями небесной линии города, особенно если смотреть из центра в сторону Приморского района. И если здание «Лахта-центра» за счет своей достаточно лаконичной формы и сплошного остекления не так сильно доминирует, то два новых более высоких и более сложных по архитектуре фасадов небоскреба вместе с первым уже наверняка будут сильно спорить с привычными нам высотными доминантами Петербурга — шпилями Петропавловской крепости и Адмиралтейства, куполами соборов, предупреждает архитектор. Есть и обратная сторона медали: это шанс, что район сможет обновиться, получит больше качественных общественных пространств, дорог и развязок.

«С экономической точки зрения мы все понимаем, что большие проекты городу нужны, правда, если посмотреть отчетность "Газпрома" за прошлые годы, мне пока не совсем понятно, за чей счет будет этот банкет. В текущей обстановке я бы лучше уделил больше внимания городским паркам и развитию комфортного общественного транспорта. Но, возможно, за счет реализации этого большого проекта у города как раз и появятся средства на эти цели»,— добавляет господин Хитров.

Господин Стружкин признает, что даже эскизное проектирование зданий подобного формата, внедрения их в ландшафт — колоссальный научный и технологический опыт. «Так, строительство и интеграция "Лахты-1" в окружающий контекст стало настоящей вехой для девелоперской индустрии. Если отойти от вопросов эстетики, то это все равно большой шаг вперед в инженерном и инфраструктурном плане»,— думает партнер T+T Architects.

Мотивация строительства небоскребов именно в Приморском районе во многом продиктована идей создания комплексной балансной точки роста за пределами исторического центра по примеру Московского района, где расположено большое количество бизнес-центров, напоминает он. «Главное в этой истории — вопрос размещения зданий как таковых, анализ их потенциальной значимости для мегаполиса. А вот архитектурные концепции, высотность еще могут быть в значительной степени пересмотрены в рамках более детальной проработки, диалога властей, бизнеса, ученых и горожан»,— резюмирует архитектор.

Александра Тен, Татьяна Титаева