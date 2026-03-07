Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
СКР возбудил уголовное дело о теракте после поджога заправки в Металлострое

Управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о теракте (ч. 1 ст. 205 УК РФ) после поджога заправки в поселке Металлострой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Пресс-служба управления СКР по Санкт-Петербургу

Днем 7 марта стало известно, что по адресу: Железнодорожная, 13 сгорела АЗС. По подозрению в поджоге задержан подросток. По версии следствия, неустановленные лица, используя телефонную связь вынудили его совершить преступление.

Ведомство устанавливает обстоятельства произошедшего.

Артемий Чулков

