Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сроки открытия станции метро «Парк Победы» сдвинули после обращения ветеранов

Проект реконструкции вестибюля станции метро «Парк Победы» изменят после обращения ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Петербургский метрополитен». По словам представителей подземки, к губернатору Петербурга Александру Беглову обратились представители общественных организаций и жители блокадного Ленинграда с просьбой уделить больше внимания культурной и исторической значимости места.

Проект реконструкции в стиле неомодернизма станции метро «Парк Победы» разработала Архитектурная мастерская Сахновского

Проект реконструкции в стиле неомодернизма станции метро «Парк Победы» разработала Архитектурная мастерская Сахновского

Фото: Архитектурная мастерская Сахновского

Проект реконструкции в стиле неомодернизма станции метро «Парк Победы» разработала Архитектурная мастерская Сахновского

Фото: Архитектурная мастерская Сахновского

В результате совместной работы метрополитена и комитета по градостроительству и архитектуре раззработали обновленный облик будущего вестибюля. Как писал ранее «Ъ Северо-Запад», конкурс на проектирование объявили 3 марта, утвержденный проект ожидается к апрелю 2027 года. В подземке подчеркивают, что окончательный срок завершения всех работ определят после корректировки проектной документации и графика строительства.

При этом в «Петербургском метрополитене» заверили, что не останавливают работы на объекте: в рамках действующего договора продолжаются ремонтно-восстановительные работы на наклонном ходе и изготовление необходимого оборудования. Это позволит сократить период закрытия станции и ввести вестибюль в эксплуатацию в максимально сжатые сроки после утверждения новой концепции.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все