Сроки открытия станции метро «Парк Победы» сдвинули после обращения ветеранов

Проект реконструкции вестибюля станции метро «Парк Победы» изменят после обращения ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Петербургский метрополитен». По словам представителей подземки, к губернатору Петербурга Александру Беглову обратились представители общественных организаций и жители блокадного Ленинграда с просьбой уделить больше внимания культурной и исторической значимости места.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект реконструкции в стиле неомодернизма станции метро «Парк Победы» разработала Архитектурная мастерская Сахновского

Фото: Архитектурная мастерская Сахновского Проект реконструкции в стиле неомодернизма станции метро «Парк Победы» разработала Архитектурная мастерская Сахновского

Фото: Архитектурная мастерская Сахновского

В результате совместной работы метрополитена и комитета по градостроительству и архитектуре раззработали обновленный облик будущего вестибюля. Как писал ранее «Ъ Северо-Запад», конкурс на проектирование объявили 3 марта, утвержденный проект ожидается к апрелю 2027 года. В подземке подчеркивают, что окончательный срок завершения всех работ определят после корректировки проектной документации и графика строительства.

При этом в «Петербургском метрополитене» заверили, что не останавливают работы на объекте: в рамках действующего договора продолжаются ремонтно-восстановительные работы на наклонном ходе и изготовление необходимого оборудования. Это позволит сократить период закрытия станции и ввести вестибюль в эксплуатацию в максимально сжатые сроки после утверждения новой концепции.

Андрей Маркелов