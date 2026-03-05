Главные новости за 5 марта. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Как стало известно «Ъ Северо-Запад», 1-й Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы петербуржца Артема Щербакова, который обвиняется в попытке отравления гуманитарной помощи для бригады «Эспаньола», противостоявшей на фронте ВСУ. Подсудимый ранее заключил сделку со следствием, дав показания на предполагаемых подельников — Рината Ильина и Никиту Красильникова, которые, в отличие от него, вину признавать отказались.

Петербургский СКА на выезде в рамках очередного тура КХЛ одолел на выезде минское «Динамо», которое на текущий момент занимает вторую строчку Западной конференции. Встреча завершилась победой армейцев со счетом 1:2. Команды обменялись заброшенными шайбами в середине второго периода, на точный бросок Матвея Полякова ответил Алекс Лимож. В овертайме победу армейцам принес выстрел Сергея Сапего.

Улететь в Турцию из Санкт-Петербурга не получилось у совладельца ББР Банка Дмитрия Гордовича. Его задержали в Пулково в ночь на 4 марта. Господина Гордовича доставили в Москву и возбудили уголовное дело по ст. 174.1 УК РФ — легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

Проект реконструкции вестибюля станции метро «Парк Победы» изменят после обращения ветеранов Великой Отечественной войны. По словам представителей ГУП «Петербургский метрополитен», к губернатору Петербурга Александру Беглову обратились представители общественных организаций и жители блокадного Ленинграда с просьбой уделить больше внимания культурной и исторической значимости места.

Суд в Петербурге заочно вынес приговор журналистке и соучредителю запрещенного в России фонда «Свободная Бурятия» (организация имеет статус террористической и экстремистской), Александре Гармажаповой (признана иноагентом). Мировой судья судебного участка №9 признал экс-сотрудницу «Новой газеты» виновной в уклонении от исполнения обязанностей иноагента и назначил наказание в виде 10 месяцев лишения свободы.

В Петрозаводске вспыхнул пожар в здании Национального музея Карелии, сообщает региональный главк МЧС. Возгорание произошло в строении, расположенном на улице Заводская Линия, которое на момент происшествия находилось на реконструкции. Огонь охватил Дом горного начальника — старейшее деревянное здание города. В тушении задействованы более 25 человек личного состава ведомства.

Воронежский гарнизонный военный суд приговорил замкомандующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) Валерия Муминджанова к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о получении взятки свыше 18,5 млн рублей. В 2017-2023 годах Муминджанов руководил департаментом ресурсного обеспечения Минобороны и, по мнению суда и следствия, содействовал определенным организациям в заключении контрактов на поставку обмундирования

В распоряжение правительства Белгородской области поступили четыре модульные котельные общей мощностью 10 МВт из Санкт-Петербурга. По словам главы приграничного региона Вячеслава Гладкова, с помощью распределенной генерации будет обеспечиваться подача гарантированного тепла в жилые дома в новый отопительный сезон, подготовка к которому уже ведется.

Губернатор Петербурга Александр Беглов распорядился выплатить до конца апреля премии спортсменам, представлявшим город на XXV Олимпийских зимних играх в Милане. Согласно документу, опубликованному на сайте Смольного, фигурист Петр Гуменник получит 344 тыс. рублей за шестое место в мужском одиночном катании.

Британский разведывательный самолет Boeing Poseidon MRA1 совершил полет вдоль российской границы в районе Пскова и Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ данных о полетах. Борт вылетел с авиабазы Королевских ВВС Лоссимут в Шотландии, пролетел мимо Калининграда, после чего взял курс на север. Далее самолет несколько раз проходил вдоль границы РФ над территориями Латвии, Эстонии и Финляндии.

Торговый центр «МаксиСопот» возле станции метро «Приморская» окончательно снесут в середине апреля 2026 года, сообщает пресс-служба ГАТИ. Теперь за демонтаж и состояние ограждения отвечает новый заказчик — ЗАО «Союз-Инвест». Новый ордер действует с 5 марта по 20 апреля. За это время компания-заказчик должна завершить снос и благоустроить территорию.