Замкомандующего ЛенВО Муминджанова приговорили к десяти годам за взятку

Воронежский гарнизонный военный суд приговорил замкомандующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) Валерия Муминджанова к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о получении взятки. Об этом сообщил корреспондент «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В 2017-2023 годах Муминджанов руководил департаментом ресурсного обеспечения Минобороны. Следствие считает, что за взятку в размере свыше 18,5 млн рублей он содействовал определенным организациям в заключении контрактов на поставку обмундирования в рамках гособоронзаказа.

Фигурант частично признал вину, заявив, что принимал деньги от предпринимателя Олега Требунских за то, что делился с ним информацией, однако не принимал решений в пользу взяткодателя. Указанный размер сумм, по его словам, также не соответствует действительности.

Помимо лишения свободы суд назначил Валерию Муминджанову штраф в размере установленной однократной суммы взятки — 17,95 млн рублей, а также лишил права занимать должности на госслужбе, связанные с решением организационно-распорядительных административных полномочий, на шесть лет, с лишением звания генерал-майора.

Артемий Чулков