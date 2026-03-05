Замкомандующего ЛенВО Муминджанова приговорили к десяти годам за взятку
Воронежский гарнизонный военный суд приговорил замкомандующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) Валерия Муминджанова к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о получении взятки. Об этом сообщил корреспондент «Ъ».
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В 2017-2023 годах Муминджанов руководил департаментом ресурсного обеспечения Минобороны. Следствие считает, что за взятку в размере свыше 18,5 млн рублей он содействовал определенным организациям в заключении контрактов на поставку обмундирования в рамках гособоронзаказа.
Фигурант частично признал вину, заявив, что принимал деньги от предпринимателя Олега Требунских за то, что делился с ним информацией, однако не принимал решений в пользу взяткодателя. Указанный размер сумм, по его словам, также не соответствует действительности.
Помимо лишения свободы суд назначил Валерию Муминджанову штраф в размере установленной однократной суммы взятки — 17,95 млн рублей, а также лишил права занимать должности на госслужбе, связанные с решением организационно-распорядительных административных полномочий, на шесть лет, с лишением звания генерал-майора.