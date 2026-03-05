Суд заочно вынес приговор петербургской журналистке-иноагенту Гармажаповой

Суд в Петербурге заочно вынес приговор журналистке и соучредителю запрещенного в России фонда «Свободная Бурятия» (организация имеет статус террористической и экстремистской), Александре Гармажаповой (признана иноагентом). Как уточнили в объединенной пресс-службе судов города, мировой судья судебного участка №9 признал экс-сотрудницу «Новой газеты» и «Фонтанки» виновной в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента и назначил наказание в виде 10 месяцев лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Гармажапова (объявлена в РФ иноагентом)

Фото: личный архив Александра Гармажапова (объявлена в РФ иноагентом)

Дело рассматривалось в отсутствие подсудимой, которая, по данным МВД, находится в розыске с февраля 2023 года. По совокупности с предыдущим приговором, вынесенным в Улан-Удэ в ноябре 2023 года за распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ, путем частичного сложения наказаний суд окончательно назначил Гармажаповой (признана иноагентом) 7 лет 3 месяца колонии общего режима.

Александра Гамаржапова (признана иноагентом) — уроженка Бурятии, долгое время работала в Санкт-Петербурге. В ноябре 2022 года была включена Минюстом в реестр иноагентов. По данным Генпрокуратуры, журналистка сейчас находится за границей, как и руководители признанного экстремистским фонда. Последние под видом просветительской деятельности пытаются поддерживать сепаратистские настроения в российском регионе.

Андрей Маркелов