Торговый центр «МаксиСопот» у станции метро «Приморская» снесут в апреле

Торговый центр «МаксиСопот» возле станции метро «Приморская» окончательно снесут в середине апреля 2026 года, сообщает пресс-служба ГАТИ.

ТЦ «МаксиСопот» у станции метро «Приморская»

Фото: Пресс-служба ГАТИ ТЦ «МаксиСопот» у станции метро «Приморская»

Фото: Пресс-служба ГАТИ

Теперь за демонтаж и состояние ограждения отвечает новый заказчик — ЗАО «Союз-Инвест». Новый ордер действует с 5 марта по 20 апреля. За это время компания-заказчик должна завершить снос и благоустроить территорию.

Снос ТЦ начался летом 2025 года из-за несоответствия параметров объекта условиям аренды участка, заявляли в комитете по контролю за имуществом. На месте «МаксиСопота», который построили в начале нулевых, должны были располагаться только временные торговые павильоны.

К 2010 году арендатор так и не привел объект в соответствие с законными параметрами торговых объектов. Несмотря на это, торговый центр вырос в четыре этажа и занял 600 кв. м. Однако из-за иска бывшего арендатора земли снос здания остановили.

Суд в удовлетворении иска отказал и отменил обеспечительные меры, которые запрещали осуществлять демонтаж павильона. Тогда собственник обратился с ходатайством о добровольном освобождении участка.

Андрей Маркелов