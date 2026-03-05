В Белгородскую область поступили четыре модульные котельные из Петербурга

В распоряжение правительства Белгородской области поступили четыре модульные котельные общей мощностью 10 МВт из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков.

«Благодарен коллеге-губернатору из Санкт-Петербурга Александру Дмитриевичу Беглову за оказанную помощь. Котельные планируется ставить до окончания действия контртеррористической операции»,— сказал господин Гладков.

По словам главы Белгородской области, с помощью распределенной генерации будет обеспечиваться подача гарантированного тепла в жилые дома в новый отопительный сезон, подготовка к которому уже ведется.

Артемий Чулков